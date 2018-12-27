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Как выглядит 9-месячный сын Джамалы: трогательное фото

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Украинская певица Джамала трогательно поздравила своего девятимесячного сына.
Как выглядит 9-месячный сын Джамалы: трогательное фото
Как выглядит 9-месячный сын Джамалы: трогательное фото
instagram.com/jamalajaaa/

Популярная исполнительница крымскотатарского происхождения Джамала показала, как выглядит ее девятимесячный сын Эмир-Рахман. 

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В своем Instagram-аккаунте артистка трогательно поздравила малыша с важной датой:

9 месяцев - очень важная дата для человека. В момент, когда узнаешь, что в тебе зародилась новая жизнь, счёт начинает идти на недели. И все равно ты все время держишь в голове 9 месяцев, как срок чуда! Оно происходит! Слава Богу! А потом это чудо в свои 9 месяцев уже издаёт звуки, похожие на слова, точно узнаёт тебя из нескольких людей, откликается на своё имя и даже танцует, когда слышит голос мамы.

Вот как Эмир-Рахман выглядит сейчас:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 месяцев - очень важная дата для человека. В момент, когда узнаешь, что в тебе зародилась новая жизнь, счёт начинает идти на недели. И все равно ты все время держишь в голове 9 месяцев, как срок чуда! Оно происходит! Слава Богу! А потом это чудо в свои 9 месяцев уже издаёт звуки, похожие на слова, точно узнаёт тебя из нескольких людей, откликается на своё имя и даже танцует, когда слышит голос мамы. #эмиррахман 📷 @juliaweber.biz

Допис, поширений Jamala (@jamalajaaa)

 

Как выглядит 9-месячный сын Джамалы: трогательное фото
Как выглядит 9-месячный сын Джамалы: трогательное фото
instagram.com/jamalajaaa/

 

Отметим, что Джамала родила первенца Эмира-Рахмана 27 марта. Отцом малыша стал муж певицы - Бекир Сулейманов.

Напомним, ранее Джамала трогательно перепела известную рождественскую песню. Что из этого получилось, слушайте здесь. 

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Теги: Джамала, сын, фото
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