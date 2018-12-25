Эдди Мерфи показал своих 10 детей: семейное фото
Многодетный отец, голливудский актер Эдди Мерфи сделал потрясающее семейное фото, на котором запечатлены все 10 его детей.
Снимок был сделан в честь празднования католического Рождества. 29-летняя дочь Эдди Мерфи Бриа опубликовала его в своем Instagram-аккаунте.
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По центру стоит Эдди Мерфи, его окружают все 10 наследников. В их число входит дочь актера Энджел, которую ему родила солистка Spice Girls Мел Би, и малыш Макс, который родился чуть больше месяца назад.
Отметим, что у Эдди Мерфи есть пятеро детей от брака с Николь Митчелл, еще трое от разных подруг и двое - от Пейдж Батчер, с которой сейчас живет актер. Самому старшему ребенку Мерфи 29 лет.
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