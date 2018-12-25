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Эдди Мерфи показал своих 10 детей: семейное фото

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57-летний актер Эдди Мерфи поразил поклонников семейной фотографией, на которой собрал своих десятерых детей.
Эдди Мерфи показал своих 10 детей: семейное фото
Эдди Мерфи показал своих 10 детей: семейное фото
Getty Images

Многодетный отец, голливудский актер Эдди Мерфи сделал потрясающее семейное фото, на котором запечатлены все 10 его детей.

Снимок был сделан в честь празднования католического Рождества. 29-летняя дочь Эдди Мерфи Бриа опубликовала его в своем Instagram-аккаунте.

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По центру стоит Эдди Мерфи, его окружают все 10 наследников. В их число входит дочь актера Энджел, которую ему родила солистка Spice Girls Мел Би, и малыш Макс, который родился чуть больше месяца назад.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Merry Christmas!!! 🎄

Допис, поширений Bria (@bria_murphy)

Отметим, что у Эдди Мерфи есть пятеро детей от брака с Николь Митчелл, еще трое от разных подруг и двое - от Пейдж Батчер, с которой сейчас живет актер. Самому старшему ребенку Мерфи 29 лет.

Напомним, украинская ведущая Ольга Фреймут отправилась с семьей в Диснейленд. Сказочные фото с отдыха смотрите здесь.

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Теги: Эдди Мерфи, фото, Рождество
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