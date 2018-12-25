Эдди Мерфи показал своих 10 детей: семейное фото

57-летний актер Эдди Мерфи поразил поклонников семейной фотографией, на которой собрал своих десятерых детей.

Многодетный отец, голливудский актер Эдди Мерфи сделал потрясающее семейное фото, на котором запечатлены все 10 его детей.

Снимок был сделан в честь празднования католического Рождества. 29-летняя дочь Эдди Мерфи Бриа опубликовала его в своем Instagram-аккаунте.

Читай также: Эдди Мерфи позировал на красной дорожке с девушкой и экс-супругой

По центру стоит Эдди Мерфи, его окружают все 10 наследников. В их число входит дочь актера Энджел, которую ему родила солистка Spice Girls Мел Би, и малыш Макс, который родился чуть больше месяца назад.

Отметим, что у Эдди Мерфи есть пятеро детей от брака с Николь Митчелл, еще трое от разных подруг и двое - от Пейдж Батчер, с которой сейчас живет актер. Самому старшему ребенку Мерфи 29 лет.

Напомним, украинская ведущая Ольга Фреймут отправилась с семьей в Диснейленд. Сказочные фото с отдыха смотрите здесь.