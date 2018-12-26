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Ольга Фреймут отправилась с семьей в Диснейленд: сказочные фото

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Украинская ведущая Ольга Фреймут показала, как проводит отдых с семьей: яркие фото.
Ольга Фреймут отправилась с семьей в Диснейленд: сказочные фото
Ольга Фреймут отправилась с семьей в Диснейленд: сказочные фото
instagram.com/freimutolia/

Ведущая Нового канала Ольга Фреймут отправилась после празднования католического Рождества вместе с семьей в Диснейленд в Париж.

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В своем Instagram-аккаунте знаменитость уже опубликовала яркие фото со сказочного места. В Диснейленде Фреймут гуляет с младшей сестрой Юлией, дочерью Златой и племянницей Габриэль.

Снимки, сделанные в Диснейленде, опубликовала и Юлия Фреймут:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Laughter is timeless, imagination has no age, dreams are forever. 💫 Walt Disney

Допис, поширений Yulia Freimut (@freimutyulia)

Напомним, американская певица и актриса Майли Сайрус показала первые фото со своей свадьбы.

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