Украинская ведущая Ольга Фреймут показала, как проводит отдых с семьей: яркие фото.

Ольга Фреймут отправилась с семьей в Диснейленд: сказочные фото instagram.com/freimutolia/

Ведущая Нового канала Ольга Фреймут отправилась после празднования католического Рождества вместе с семьей в Диснейленд в Париж.

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В своем Instagram-аккаунте знаменитость уже опубликовала яркие фото со сказочного места. В Диснейленде Фреймут гуляет с младшей сестрой Юлией, дочерью Златой и племянницей Габриэль.

Снимки, сделанные в Диснейленде, опубликовала и Юлия Фреймут:

Напомним, американская певица и актриса Майли Сайрус показала первые фото со своей свадьбы.