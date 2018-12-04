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Эдди Мерфи в десятый раз стал отцом

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57-летний актер Эдди Мерфи дождался очередного пополнения в семье.
Эдди Мерфи в десятый раз стал отцом
Эдди Мерфи в десятый раз стал отцом
Getty Images

57-летний актер Эдди Мерфи в десятый раз стал отцом - его возлюбленная, 39-летняя австралийская модель Пейдж Батчер родила сына.

Малыш появился на свет 30 ноября, передает ET. Мальчика назвали Макс Чарльз Мерфи. 

Официальный представитель актера заявил:

Малыш Макс родился с весом три килограмма и ростом 48 сантиметров. Мать и ребенок чувствуют себя хорошо.

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Для Мерфи и Батчер это второй совместный ребенок - пара уже воспитывает двухлетнюю дочь Иззи Уна Мерфи. Кроме того, у актера есть пятеро детей от брака с Николь Митчелл и еще трое от разных подруг, в том числе от солистки Spice Girls Мел Би. Самому старшему ребенку Мерфи 29 лет.

С Пейдж Батчер актер встречается уже шесть лет, однако пока что они не женаты.

Напомним, ранее всемирно известную певицу Селин Дион обвинили в сатанизме. Подробности читайте здесь.

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Теги: Эдди Мерфи, новости, шоу-биз
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гость  (аноним)  04.12.2018, 14:03
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