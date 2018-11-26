Оля Полякова поделилась горячим фото со съемок "Свингеров-2"

Украинская певица Оля Полякова поделилась пикантным кадром со съемок эротической украинской комедии "Свингеры-2".

Исполнительница Оля Полякова поделилась с поклонниками горячим кадром со съемок украинской эротической комедии "Свингеры-2", в которой сыграла одну из главных ролей.

Фотографию артистка разместила в своем Instagram-аккаунте с такой подписью:

Горяченькая будет киношка...)))

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В том, что фильм будет действительно горячим, можно не сомневаться. Ранее мы видели страстный поцелуй Оли Поляковой и Даши Астафьевой. Да и сама Астафьева показывала парочку пикантных кадров со съемок.

Напомним, украинская ведущая Регина Тодоренко призналась, почему скрывала роман с Владом Топаловым.