Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Оля Полякова поделилась горячим фото со съемок "Свингеров-2"

Комментариев: 0
Украинская певица Оля Полякова поделилась пикантным кадром со съемок эротической украинской комедии "Свингеры-2".
Оля Полякова поделилась горячим фото со съемок "Свингеров-2"
Оля Полякова поделилась горячим фото со съемок "Свингеров-2"
Антон Кулаковский

Исполнительница Оля Полякова поделилась с поклонниками горячим кадром со съемок украинской эротической комедии "Свингеры-2", в которой сыграла одну из главных ролей.

Фотографию артистка разместила в своем Instagram-аккаунте с такой подписью:

Горяченькая будет киношка...)))

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Горяченькая будет киношка...))) #свингери

Допис, поширений Оля Полякова (@polyakovamusic)

Читай также: Оля Полякова в постели с Дашей Астафьевой: пикантное фото

В том, что фильм будет действительно горячим, можно не сомневаться. Ранее мы видели страстный поцелуй Оли Поляковой и Даши Астафьевой. Да и сама Астафьева показывала парочку пикантных кадров со съемок.

Напомним, украинская ведущая Регина Тодоренко призналась, почему скрывала роман с Владом Топаловым. 

Поделись:
Теги: Оля Полякова, Свингеры-2, новости, фото, кино, шоу-биз
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь