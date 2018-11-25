Регина Тодоренко призналась, почему скрывала роман с Владом Топаловым

Украинская ведущая Регина Тодоренко сделала признание о своей личной жизни.

Экс-ведущая тревел-шоу “Орел и Решка“ Регина Тодоренко, которая с дня на день родит первенца, призналась, почему скрывала отношения со своим теперь уже мужем Владом Топаловым.

Несмотря на то, что поклонники моментально догадались о том, что Регину и Влада связывают не просто дружеские отношения, парочка все отрицала и пыталась скрыть свой роман. И вот теперь ведущая сделала откровенное заявление в интервью порталу Woman.ru:

Все просто: я не хочу кричать о личном публично. Счастье, как известно, любит тишину. Конечно, мне, как и любому нормальному человеку, хочется поделиться своей радостью, но только с близкими, а не со всей страной. Что я и сделала: наши родные и друзья узнали новости одними из первых.

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Регина Тодоренко и Влад Топалов очень долго скрывали свои отношения и утверждали, что являются не более чем друзьями. Однако в июле Влад все же сделал Регине предложение руки и сердца, а чуть позже стало известно, что ведущая беременна первенцем. Недавно они оба засветили обручальные кольца.

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