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Беременная Регина Тодоренко появилась в новом клипе Влада Топалова - видео

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Российский певец Влад Топалов представил новый клип, в котором появилась его беременная невеста Регина Тодоренко.

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Украинская певица и телеведущая Регина Тодоренко, которая совсем скоро родит первенца, появилась в клипе Влада Топалова. На этой неделе музыкант презентовал свой новый клип на песню "Там, где ты", рассказывающий историю его жизни. 

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Так, в клипе "Там, где ты" можно увидеть первый выход Влада на сцену, как развивалась его карьера и жизнь до и после группы Smash, сложности, с которыми артисту пришлось столкнуться. Музыкант не обошел стороной тему наркотиков, вечеринок и ссор с отцом. В клипе также можно увидеть беременную невесту Влада - Регину, которая, к слову, недавно презентовала совместную песню с Антоном Лаврентьевым

Ранее дуэт Анна-Мария показали в новом клипе реальную историю из своей жизни.

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Теги: Регина Тодоренко, Влад Топалов, клип
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