Оля Полякова в постели с Дашей Астафьевой: пикантное фото

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Украинская певица Оля Полякова оригинально поздравила подругу и коллегу Дашу Астафьеву с днем рождения, который певица праздновала вчера, 4 августа. В личном блоге Полякова опубликовала пикантное фото с фотосессии для эротической комедии “Свингеры“.

Надеюсь, ты не убьешь меня за эту фотку! Это мы на свингерах прикалывались. С днем рождения, красотка, желаю оставаться такой же богиней, роскошной и сексуальной, если бы я решилась с женщиной, это была бы ты! Фотка без ретуши ибо богини в ней не нуждаются!» – подписала фото артистка.