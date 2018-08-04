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Оля Полякова в постели с Дашей Астафьевой: пикантное фото

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Певица Оля Полякова оригинально поздравила Дашу Астафьеву с днем рождения.
Оля Полякова опубликовала пикантное фото со съемок фильма "Свингеры"
Оля Полякова опубликовала пикантное фото со съемок фильма "Свингеры"
Viva.ua

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Украинская певица Оля Полякова оригинально поздравила подругу и коллегу Дашу Астафьеву с днем рождения, который певица праздновала вчера, 4 августа. В личном блоге Полякова опубликовала пикантное фото с фотосессии для эротической комедии “Свингеры“

Надеюсь, ты не убьешь меня за эту фотку! Это мы на свингерах прикалывались. С днем рождения, красотка, желаю оставаться такой же богиней, роскошной и сексуальной, если бы я решилась с женщиной, это была бы ты! Фотка без ретуши ибо богини в ней не нуждаются!» – подписала фото артистка. 

 

Ранее Даша Астафьева рассказала, как снималась в постельных сценах.

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Теги: Оля Полякова, Даша Астафьева, Свингеры, фото
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