Катя Осадчая рассказала о выборе имени для новорожденного сына

Узнайте, как Катя Осадчая и Юрий Горбунов хотят назвать новорожденного сына.

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19 августа популярная украинская телеведущая Катя Осадчая в третий раз стала мамой. Это уже второй совместный ребенок в браке с Юрием Горбуновым. Стоит отметить, что пара долго скрывала беременность Кати, не делясь особыми подробностями.

Многих поклонников интересует, как же родители решили назвать новорожденного сына. Многие подозревают, что имя мальчика будет начинаться на букву “И“, ведь старшего сына Екатерины зовут Илья, а среднего - Иван.

“Як назвемо, ще не знаю, але точно ім’я не буде починатися на «І». Бо в мене в голові чоловічі імена на цю букву вже закінчилися. Я все ж сподівалася, що 3-я дитина в мене буде дівчинка, тому з чоловічим іменем мені трохи важче“, - призналась она в онлайн-эфире “Сніданку на 1+1“

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