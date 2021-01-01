Катя Осадчая родила третьего ребенка

Ведущая "Світського життя" подарила еще одного сына Юрию Горбунову.

Популярная ведущая, звезда проекта “Світського життя“ Катя Осадчая в третий раз стала мамой. О пополнении в семье 37-летняя знаменитость и ее 50-летний супруг, актер и ведущий Юрий Горбунов сообщили на своих страницах в Инстаграм.

Читай также: Скарлетт Йоханссон родила сына

У пары родился еще один сын. Мальчик появился на свет 19 августа в 5:05 с весом 3,25 кг и ростом 52 см. Какое имя звездные родители дадут своему второму совместному ребенку, пока неизвестно. Однако, в Сети уже появились первые фото Осадчей и Горбунова с малышом.

“Привет, наша новая Вселенная! ❤️ Я мама троих сыновей ❤️ Юра, спасибо тебе за то, что каждую минуту был рядом, у нас получаются хорошие мальчики 😉“, - написала Катя.

Катя Осадчая родила третьего сына instagram.com/kosadcha

“Горжусь тобой, наша мама! Люблю тебя! Мы очень счастливы!!! Какое это невероятное ощущение перерезать пуповину, и видеть как появляется на свет твой ребенок!“ - поблагодарил жену Юрий.

Юрий Горбунов во второй раз стал отцом instagram.com/gorbunovyuriy

У Осадчей и Горбунова родился еще один сын instagram.com/gorbunovyuriy

Юрий Горбунов и Катя Осадчая во второй раз стали родителями instagram.com/gorbunovyuriy

Вам будет интересно прочитать на Ivona: