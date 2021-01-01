Муж Аллы Пугачевой показал, какие школьные принадлежности приобрел для 7-летних двойняшек Гарри и Елизаветы.

Как собрать детей в школу: Максим Галкин записал видео с дочерью и сыном Getty Images

Муж певицы Аллы Пугачевой, популярный российский шоумен и ведущий Максим Галкин поделился с поклонниками новыми кадрами с детьми. Двойняшки Елизавета и Гарри, которым через месяц исполнится 8 лет, вместе со звездным папой сняли рекламный ролик.

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На своей странице в Инстаграм 45-летний Галкин обнародовал видео, на котором демонстрирует, какие рюкзаки приобрел для дочери и сына. В конце ролике Лиза и Гарри продефилировали с обновками под трек своих родителей. В описании к публикации артист дал несколько советов, как собрать ребенка в школу.

“Как собрать ребёнка в школу и не сойти с ума? Краткая инструкция:

1. Начните с покупки ранца или рюкзака.

2. Предоставьте ребенку выбор - пусть он сам выберет дизайн рюкзака или ранца.

3. Добавьте к покупкам важные мелочи в едином стиле: мешки для обуви, пеналы, сумки для спорта и папки“, - написал Максим.

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