Как собрать детей в школу: Максим Галкин записал видео с дочерью и сыном
Муж певицы Аллы Пугачевой, популярный российский шоумен и ведущий Максим Галкин поделился с поклонниками новыми кадрами с детьми. Двойняшки Елизавета и Гарри, которым через месяц исполнится 8 лет, вместе со звездным папой сняли рекламный ролик.
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На своей странице в Инстаграм 45-летний Галкин обнародовал видео, на котором демонстрирует, какие рюкзаки приобрел для дочери и сына. В конце ролике Лиза и Гарри продефилировали с обновками под трек своих родителей. В описании к публикации артист дал несколько советов, как собрать ребенка в школу.
“Как собрать ребёнка в школу и не сойти с ума? Краткая инструкция:
1. Начните с покупки ранца или рюкзака.
2. Предоставьте ребенку выбор - пусть он сам выберет дизайн рюкзака или ранца.
3. Добавьте к покупкам важные мелочи в едином стиле: мешки для обуви, пеналы, сумки для спорта и папки“, - написал Максим.
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