Владимир Дантес признался, как часто ссорится с женой Надей Дорофеевой.

"Три раза разводились": Дантес рассказал о сложностях в браке с Дорофеевой instagram.com/vladimirdantes

Украинский исполнитель, экс-участник “ДиО.фильмов“ и тренер “Лиги смеха“ Владимир Дантес ответил в Инстаграм-Сторис на часто задаваемые вопросы подписчиков. Многих пользователей Сети интересовали подробности личной жизни артиста.

Читай также: Ченнинга Татума застукали на свидании с Зои Кравиц

Так, один из читателей аккаунта Дантеса спросил у певца, были ли у него сильные ссоры с женой Надей Дорофеевой, после которых они задумывались о разводе.

“Да, мы три раза разводились. Сейчас опять вот хотели побыть вдалеке друг от друга, но случайно выбрали один и тот же отель, одну виллу. И судьба пытается склеить наши отношения“, – с юмором ответил Владимир.

Дантес рассказал о сложностях в браке с Дорофеевой Скриншот

Еще один пользователь Инстаграма поинтересовался, не ревнует ли Дантес свою супругу к другим мужчинам.

“Ревность - абьюз. А мы пропагандируем здоровые отношения. Кстати, мы еще за сарказм и самоиронию“, - написал муж Дорофеевой.

Ревнует ли Дантес Дорофееву Скриншот

Вам будет интересно прочитать на Ivona: