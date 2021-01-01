"Три раза разводились": Дантес рассказал о сложностях в браке с Дорофеевой
Украинский исполнитель, экс-участник “ДиО.фильмов“ и тренер “Лиги смеха“ Владимир Дантес ответил в Инстаграм-Сторис на часто задаваемые вопросы подписчиков. Многих пользователей Сети интересовали подробности личной жизни артиста.
Читай также: Ченнинга Татума застукали на свидании с Зои Кравиц
Так, один из читателей аккаунта Дантеса спросил у певца, были ли у него сильные ссоры с женой Надей Дорофеевой, после которых они задумывались о разводе.
“Да, мы три раза разводились. Сейчас опять вот хотели побыть вдалеке друг от друга, но случайно выбрали один и тот же отель, одну виллу. И судьба пытается склеить наши отношения“, – с юмором ответил Владимир.
Еще один пользователь Инстаграма поинтересовался, не ревнует ли Дантес свою супругу к другим мужчинам.
“Ревность - абьюз. А мы пропагандируем здоровые отношения. Кстати, мы еще за сарказм и самоиронию“, - написал муж Дорофеевой.
Вам будет интересно прочитать на Ivona:
- Фанат Натальи Могилевской позвал ее замуж - видео
- Рози Хантингтон-Уайтли ждет второго ребенка от Джейсона Стэйтема
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.