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Ченнинга Татума застукали на свидании с Зои Кравиц

Звезда фильма "Мачо и ботан" закрутил роман с Зои Кравиц, которая в начале года объявила о разводе.
Ченнинга Татума застукали на свидании с Зои Кравиц
Ченнинга Татума застукали на свидании с Зои Кравиц
Getty Images

У популярного американского актера, продюсера и модели Ченнинга Татума появилась новая возлюбленная. После развода с Дженной Деван и расставания с Джесси Джей папарацци застукали 41-летнюю знаменитость с дочерью Ленни Кравица, 32-летней актрисой Зои Кравиц.

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На свежих снимках, которые мгновенно разлетелись по Сети, Ченнинг ехал на велосипеде BMX в то время, как Зои нежно обнимала его за плечи. Влюбленные мило улыбались и наслаждались обществом друг друга.

Отметим, что Кравиц в декабре прошлого года подала на развод с мужем, актером Карлом Глусманом. Не исключено, что причиной стало ее увлечение Татумом.

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Теги: Ченнинг Татум, Зои Кравиц, личная жизнь звезд, романы звезд
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Источник: ivonа bigmir)net

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