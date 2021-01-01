Ченнинга Татума застукали на свидании с Зои Кравиц
У популярного американского актера, продюсера и модели Ченнинга Татума появилась новая возлюбленная. После развода с Дженной Деван и расставания с Джесси Джей папарацци застукали 41-летнюю знаменитость с дочерью Ленни Кравица, 32-летней актрисой Зои Кравиц.
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На свежих снимках, которые мгновенно разлетелись по Сети, Ченнинг ехал на велосипеде BMX в то время, как Зои нежно обнимала его за плечи. Влюбленные мило улыбались и наслаждались обществом друг друга.
Отметим, что Кравиц в декабре прошлого года подала на развод с мужем, актером Карлом Глусманом. Не исключено, что причиной стало ее увлечение Татумом.
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