Фанат Натальи Могилевской позвал ее замуж - видео
На прошлых выходных популярная украинская исполнительница Наталья Могилевская сыграла долгожданный сольный концерт в Киеве. Артистка продолжает делиться с подписчиками яркими моментами с самого мероприятия, а также с подготовки к нему.
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Сначала 46-летняя звезда опубликовала видео в Инстаграм, где чуть не упала за борт в воду во время выступления. А позже показала забавный момент, который случился во время ее общения с прессой.
К сцене, которая была расположена на понтоне, подплыли фаны Могилевской на катере. Один из мужчин неожиданно воскликнул: “Наташа, выходи за меня!“.
“Девочки, мне сделали предложение выйти замуж. Идем? Как вы думаете, есть ли шанс у поклонника привлечь мое внимание не только как артистки, но и как женщины?“, - поинтересовалась у подписчиков Наталья.
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