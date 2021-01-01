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Фанат Натальи Могилевской позвал ее замуж - видео

Наталья Могилевская обнародовала видео, где ей делают предложение руки и сердца.
Фанат Натальи Могилевской позвал ее замуж - видео
Фанат Натальи Могилевской позвал ее замуж - видео
instagram.com/nataliya_mogilevskaya

На прошлых выходных популярная украинская исполнительница Наталья Могилевская сыграла долгожданный сольный концерт в Киеве. Артистка продолжает делиться с подписчиками яркими моментами с самого мероприятия, а также с подготовки к нему.

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Сначала 46-летняя звезда опубликовала видео в Инстаграм, где чуть не упала за борт в воду во время выступления. А позже показала забавный момент, который случился во время ее общения с прессой.

К сцене, которая была расположена на понтоне, подплыли фаны Могилевской на катере. Один из мужчин неожиданно воскликнул: “Наташа, выходи за меня!“.

“Девочки, мне сделали предложение выйти замуж. Идем? Как вы думаете, есть ли шанс у поклонника привлечь мое внимание не только как артистки, но и как женщины?“, - поинтересовалась у подписчиков Наталья.

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Теги: Наталья Могилевская
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Источник: ivonа bigmir)net

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