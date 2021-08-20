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Запреты дня 20 августа 2021: Что нельзя делать в День Марины-Пимены

Узнайте, чего категорически нельзя делать в пятницу, 20 августа.
Запреты дня 20 августа 2021: Что нельзя делать в День Марины-Пимены
Запреты дня 20 августа 2021: Что нельзя делать в День Марины-Пимены
freepik.com

В пятницу, 20 августа 2021 года, православная церковь чтит память великомучеников Марина Кесарийского и Пимена Многоболезненного. В народе праздник получил название День Марины-Пимены.

Что нельзя делать в День Марины-Пимены 20 августа 2021?

Приметы и поверья в День Марины-Пимены 20 августа 2021

Святые Марин и Пимен были покровителями бедствующих. Поэтому 20 августа было принято помогать нуждающимся. В этот день люди относили еду и одежду сиротам в приют, помогали собирать урожай вдовам и угощали больных медов, фруктами и овощами.

Также в День Марины-Пимены провожали лето и встречали осень. Для этого пекли пироги с малиной. Именно 20 августа заканчивали сбор этой ягоды.

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Не забывали и о погодных приметах. Если утренний туман быстро рассеивается – то это к хорошей погоде. Аисты собираются лететь на зимовку 20 августа – к холодной осени. Если в День Марины-Пимены на дубах много желудей, то зима будет теплой. Заря на восходе красная – к скорому дождю. Мало облаков – будет прохладно и ясно.

Другие праздники 20 августа 2021

  • Всемирный день лени
  • День рождения Чебурашки
  • Всемирный день комара
  • День музыкальных шкатулок
  • Международный день медицинского транспорта
  • День памяти преподобного Антония Оптинского
  • День памяти преподобномученика Дометия Персиянина
  • Католический праздник святого Бернарда Клервоского

Именины 20 августа 2021

По православному церковному календарю именины отмечают Александр, Алексий Антоний, Астерий, Афанасий, Василий Димитрий, Дометий, Елисей, Иоанн, Иперихий, Марин, Меркурий Митрофан, Михаил, Мокий, Наркисс, Никанор Ор, Пётр, Пимен, Созонт Феодосий, Потамия.

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Теги: запреты, праздники, что нельзя делать, приметы, поверья, обряды, традиции, именины, День ангела
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Источник: ivonа bigmir)net

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