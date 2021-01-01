Рози Хантингтон-Уайтли ждет второго ребенка от Джейсона Стэйтема

Супермодель запостила в Инстаграм фото с округлившимся животиком.

Бэби-бум в мировом шоу-бизнесе продолжается! Еще одна звездная пара готовится к пополнению в семье. Британская супермодель Рози Хантингтон-Уайтли объявила о беременности. 34-летняя звезда подиумов родить второго ребенка 54-летнему актеру Джейсону Стейтему, с которым состоит в отношениях с 2010 года.

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О том, что она готовится еще раз стать мамой, Рози сообщила на своей странице в Инстаграм. Модель поделилась серией снимков, где она позировала в стильных нарядах в своей гардеробной. На последнем кадре из свежей подборки Хантингтон-Уайтли продемонстрировала округлившийся животик.

“Та дам. Раунд второй“, - лаконично подписала фото знаменитость.

Рози Хантингтон-Уайтли беременна instagram.com/rosiehw

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