Рози Хантингтон-Уайтли ждет второго ребенка от Джейсона Стэйтема
Бэби-бум в мировом шоу-бизнесе продолжается! Еще одна звездная пара готовится к пополнению в семье. Британская супермодель Рози Хантингтон-Уайтли объявила о беременности. 34-летняя звезда подиумов родить второго ребенка 54-летнему актеру Джейсону Стейтему, с которым состоит в отношениях с 2010 года.
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О том, что она готовится еще раз стать мамой, Рози сообщила на своей странице в Инстаграм. Модель поделилась серией снимков, где она позировала в стильных нарядах в своей гардеробной. На последнем кадре из свежей подборки Хантингтон-Уайтли продемонстрировала округлившийся животик.
“Та дам. Раунд второй“, - лаконично подписала фото знаменитость.
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