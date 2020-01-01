Олимпийские игры в Токио: синхронистки принесли Украине историческую "бронзу"

Это 17-я медаль Украины на Олимпийских играх-2020.

Сборная Украины по артистическому (синхронному) плаванию заняла третье место по итогам суммы за техническую и произвольную программы в соревновании групп на Олимпиаде в Токио.

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Украинки Влада и Марина Алексеевы, Марта Федина, Катерина Резник, Анастасия Савчук, Алина Шинкаренко, Ксения Сидоренко и Елизавета Яхно за свою показанную программу получили результат 96,0333 балла и уступили только представительницам ROC и Китая, но обошли почти на 2 балла японок. Таким образом, украинки впервые выиграли командную медаль в артистическом плавании на Олимпиаде.

Стоит отметить, что ранее “бронзу“ в дуэте завоевали Анастасия Савчук и Марта Федина.

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