Олимпийские игры в Токио: синхронистки принесли Украине историческую "бронзу"
Сборная Украины по артистическому (синхронному) плаванию заняла третье место по итогам суммы за техническую и произвольную программы в соревновании групп на Олимпиаде в Токио.
Читай также: ТОП-5 скандалов на Олимпийских играх в Токио 2020
Украинки Влада и Марина Алексеевы, Марта Федина, Катерина Резник, Анастасия Савчук, Алина Шинкаренко, Ксения Сидоренко и Елизавета Яхно за свою показанную программу получили результат 96,0333 балла и уступили только представительницам ROC и Китая, но обошли почти на 2 балла японок. Таким образом, украинки впервые выиграли командную медаль в артистическом плавании на Олимпиаде.
Стоит отметить, что ранее “бронзу“ в дуэте завоевали Анастасия Савчук и Марта Федина.
Вам будет интересно прочитать на Ivona:
- Магучих выиграла бронзовую медаль Олимпийских игр
- Лузан и Четверикова завоевали “серебро“ Олимпиады в каноэ-двойке
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.