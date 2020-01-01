Магучих выиграла бронзовую медаль Олимпийских игр
Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих завоевала бронзовую медаль летних Олимпийских игр в Токио.
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19-летняя легкоатлетка Ярослава Магучих с результатом 2 м завоевала “бронзу“ в прыжках в высоту и приносит Украине 18-ю награду Олимпийских игр в Токио. Наша спортсменка была самой молодой среди 14 финалисток Игр-2020.
Также отметим, что в финале Украина была представлена сразу тремя участницами: Ирина Геращенко - четвертая (1.98 м), Юлия Левченко - восьмая (1.96 м).
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