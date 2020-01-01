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Александр Хижняк завоевал "серебро" по боксу на Олимпиаде-2020

Украинский боксер выигрывал финальный бой, но пропустил роковой удар.
Александр Хижняк
Александр Хижняк
Instagram/khyzhniak_aleksandr

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В Токио состоялся финал Олимпиады по боксу среди мужчин в весовой категории 69-75 кг. В решающем поединке сошлись украинский боксер Александр Хижняк и бразилец Эберт Соуза.

Александр Хижняк два с половиной раунда обладал неоспоримым преимуществом, но уступил, и в итоге завоевал серебро Олимпийских игр. Это пятое серебро для Украины в Токио. Всего украинские спортсмены завоевали уже 16 наград на Олимпиаде.

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Теги: Олимпийские игры в Токио
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Источник: Ivonа bigmir)net

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