Олимпийские игры в Токио: Станислав Горуна принес Украине 14-ю медаль

Украинский каратист завоевала «бронзу».

В пятницу, 6 августа 2021 года, на Олимпийских играх в Токио разыгран комплект наград каратэ (кумите) среди мужчин в категории до 75 килограммов. Украину в этой дисциплине представлял 32-летний Станислав Горуна. Его соперником стал итальянец Луиджи Буза.

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Украинский каратист завоевал бронзовую медаль, заняв третье место на Олимпийских играх в Токио 2020.

Отметим, что Горуна занял 2-е место в квалификационной группе (2 победы, ничья и поражение), Буза выиграл свою группу (3 победы и поражение).

Напомним, что украинские спортсмены завоевали для Украины уже 14 медалей, одно “золото“, три “серебра“ и десять “бронз“.

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