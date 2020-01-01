Лузан и Четверикова завоевали "серебро" Олимпиады в каноэ-двойке
Каноистки Людмила Лузан и Анастасия Четверикова завоевали серебро летних Олимпийских игр в Токио в каноэ-двойке на дистанции 500 метров.
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Украинки уверенно выиграли квалификационный и полуфинальный заезды, но также уверенно параллельно шли чемпионки мира китаянки. В финале Китай удержался на первой позиции, но и наши чемпионки не дали никому шансов в борьбе за второе место. Бронза - у канадской двойки.
Напомним, Людмила Лузан выиграла бронзовую медаль в каноэ-одиночке на дистанции 200 метров и для нее это вторая медаль этой Олимпиады.
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