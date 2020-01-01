Лузан и Четверикова завоевали "серебро" Олимпиады в каноэ-двойке

Каноистки Людмила Лузан и Анастасия Четверикова завоевали серебро летних Олимпийских игр в Токио в каноэ-двойке на дистанции 500 метров.

Читай также: ТОП-5 скандалов на Олимпийских играх в Токио 2020

Украинки уверенно выиграли квалификационный и полуфинальный заезды, но также уверенно параллельно шли чемпионки мира китаянки. В финале Китай удержался на первой позиции, но и наши чемпионки не дали никому шансов в борьбе за второе место. Бронза - у канадской двойки.

Напомним, Людмила Лузан выиграла бронзовую медаль в каноэ-одиночке на дистанции 200 метров и для нее это вторая медаль этой Олимпиады.

Вам будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.