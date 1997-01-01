Украинская каратистка завоевала третье "серебро".

Третье «серебро»: Анжелика Терлюга завоевала 13-ю медаль на Олимпийских играх в Токио instagram.com/the_olympic_team_ua

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В четверг, 5 августа 2021 года, на Олимпийских играх в Токио разыгран комплект наград каратэ (кумите) среди женщин в категории до 55 килограммов. Украину в этой дисциплине представляла 29-летняя Анжелика Терлюга. Ее соперницей стала болгарка Ивет Горанова.

Украинская каратистка завоевала серебряную медаль, заняв второе место на Олимпийских играх в Токио 2020.

Отметим, что спортсмены завоевали для Украины уже 13 медалей, одно “золото“, три “серебра“ и девять “бронз“.

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