Третье «серебро»: Анжелика Терлюга завоевала 13-ю медаль на Олимпийских играх в Токио
Украинская каратистка завоевала третье "серебро".
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В четверг, 5 августа 2021 года, на Олимпийских играх в Токио разыгран комплект наград каратэ (кумите) среди женщин в категории до 55 килограммов. Украину в этой дисциплине представляла 29-летняя Анжелика Терлюга. Ее соперницей стала болгарка Ивет Горанова.
Украинская каратистка завоевала серебряную медаль, заняв второе место на Олимпийских играх в Токио 2020.
Отметим, что спортсмены завоевали для Украины уже 13 медалей, одно “золото“, три “серебра“ и девять “бронз“.
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