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Олимпийские игры в Токио: Людмила Лузан принесла Украине 12-ю медаль

Украинская спортсменка завоевала «бронзу».
Олимпийские игры в Токио: Людмила Лузан принесла Украине 12-ю медаль
Олимпийские игры в Токио: Людмила Лузан принесла Украине 12-ю медаль
instagram.com/the_olympic_team_ua

В четверг, 5 августа 2021 года, на Олимпийских играх в Токио разыгран комплект наград в гребле на байдарках и каноэ. Украину в этой дисциплине представляла 24-летняя Людмила Лузан.

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Украинская спортсменка финишировала третьей в дисциплине каноэ-одиночка на 200-метровой дистанции с результатом 47.034 секунды и завоевала бронзовую медаль для Украины.

Также стоит отметить, что она обошла на 0.08 секунды польскую спортсменку и чемпионку Европы Дороту Боровскую. Золотую медаль завоевала американка Невин Харрисон, а серебро заполучила Лоренс Винсент-Ляпонт из Канады. 

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Теги: Людмила Лузан, Олимпийские игры, Токио, спорт, бронза
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Источник: Ivona

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