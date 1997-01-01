Олимпийские игры в Токио: Людмила Лузан принесла Украине 12-ю медаль
В четверг, 5 августа 2021 года, на Олимпийских играх в Токио разыгран комплект наград в гребле на байдарках и каноэ. Украину в этой дисциплине представляла 24-летняя Людмила Лузан.
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Украинская спортсменка финишировала третьей в дисциплине каноэ-одиночка на 200-метровой дистанции с результатом 47.034 секунды и завоевала бронзовую медаль для Украины.
Также стоит отметить, что она обошла на 0.08 секунды польскую спортсменку и чемпионку Европы Дороту Боровскую. Золотую медаль завоевала американка Невин Харрисон, а серебро заполучила Лоренс Винсент-Ляпонт из Канады.
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