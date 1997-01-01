Олимпийские игры в Токио: Людмила Лузан принесла Украине 12-ю медаль

Украинская спортсменка завоевала «бронзу».

В четверг, 5 августа 2021 года, на Олимпийских играх в Токио разыгран комплект наград в гребле на байдарках и каноэ. Украину в этой дисциплине представляла 24-летняя Людмила Лузан.

Читай также: ТОП-5 допинг-скандалов на Олимпийских играх в Токио 2020

Украинская спортсменка финишировала третьей в дисциплине каноэ-одиночка на 200-метровой дистанции с результатом 47.034 секунды и завоевала бронзовую медаль для Украины.

Также стоит отметить, что она обошла на 0.08 секунды польскую спортсменку и чемпионку Европы Дороту Боровскую. Золотую медаль завоевала американка Невин Харрисон, а серебро заполучила Лоренс Винсент-Ляпонт из Канады.

Вам будет интересно почитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.