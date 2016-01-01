Украинские синхронистки завоевали бронзовую медаль.

Историческая медаль: Федина и Савчук завоевали «бронзу» на Олимпийских играх в Токио instagram.com/the_olympic_team_ua

В среду, 4 августа 2021 года, на Олимпийских играх в Токио разыгран комплект наград в артистическом плавании. Украину в этой дисциплине представляли украинки Марта Федина и Анастасия Савчук.

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Украинские спортсменки завоевали бронзовую медаль впервые в истории синхронного плавания на Олимпийских играх.

Отметим, что победа досталась россиянкам Светлане Колесниченко и Светлане Ромашиной, а второе место заняли китаянки Хуан Сюечень и Сунь Вэньянь.

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