Известного рэпера арестовали по подозрению в изнасиловании

Артист отрицает вину и подал встречный иск.

В июле 2021 года стало известно, что китайского рэпера, актера и экс-участника группы «EXO» Криса Ву обвинили в изнасиловании. Первой его обвинила 19-летняя студентка Ду Мейчжу, которая рассказала о насилии со стороны знаменитости, когда она была несовершеннолетняя.

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Отмечается, что еще семь женщин связались с девушкой и поделились подобными ситуациями. После случившегося скандала актер прокомментировал обвинения. Он утверждал, что не прикасался к ней и все обвинения безосновательны.

«Не было группового секса! Не было несовершеннолетних», - написал Крис Ву в своем аккаунте в социальной сети.

Также стоит отметить, что адвокаты звезды подали в суд на студентку за клевету. Китайские правоохранители заявили, что расследование было основано на опубликованных в Интернете обвинениях от нескольких женщин и пришли к выводу, что 30-летний актер обманывал девушек, заставляя их вступить с ним в сексуальные отношения.

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