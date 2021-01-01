Узнайте, кто в их семье зарабатывает больше.

Потап признался, кто из них с Каменских больше зарабатывает instagram.com/realpotap

Известный украинский продюсер, музыкант и участник группы «Mozgi» Алексей Потапенко дал откровенное интервью на YouTube-канале «29 вопросов». Артист рассекретил информацию о доходах супруги Насти Каменских, сказав, что она зарабатывает больше чем он.

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Также Потам добавил, что они с женой много работают. Однако, из-за карантина его жене удается зарабатывать больше. Настя Каменских дает концерты не только в Украине, но и в других странах. Недавно певица выступала с концертом в Турции.

«Сейчас Настя мне помогает, потому что у нее больше концертов, чем у меня. Но вообще я считаю, что мужчина должен делать основные вклады во все отдыхи, бриллианты, самолеты, машины. С деньгами нужно легко расставаться. Деньги – это энергия, она имеет свойство возвращаться», – сказал продюсер.

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