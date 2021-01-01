Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Молодая жена Бориса Джонсона объявила о беременности

57-летний премьер-министр Великобритании в седьмой раз станет отцом.
Молодая жена Бориса Джонсона объявила о беременности
Молодая жена Бориса Джонсона объявила о беременности
Getty Images

В семье премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона ожидается пополнение. Супруга 57-летнего политика, 33-летняя Керри Джонсон объявила о беременности после пережитого выкидыша.

Читай также: ТОП-5 успешных спортсменов, которые ушли в политику

На своей странице в Инстаграм жена Джонсона сообщила, что их второй совместный ребенок должен появится на свет на Рождество. Керри отметила, что счастлива снова быть беременной. Однако призналась, что сейчас чувствует себе «мешком с нервами».

«Ждем нашего радужного ребенка в это Рождество. В начале года у меня случился выкидыш, который разбил мне сердце. Я чувствую себя невероятно счастливой, что снова забеременела, но я также чувствую себя мешком нервов. Проблемы с фертильностью могут быть очень сложными для многих людей, особенно когда на таких платформах, как Instagram, может показаться, что все идет только хорошо. Мне было очень приятно пообщаться с людьми, которые тоже испытали потерю, поэтому я надеюсь, что в какой-то мере, если я поделюсь этим, то это поможет и другим», - написала Керри Джонсон.

Керри Джонсон сообщила о беременности
Керри Джонсон сообщила о беременности
Скриншот

Отметим, что для Бориса Джонсона это будет уже седьмой ребенок. У него есть две дочери и два сына от второй жены Марины Уилер, внебрачная дочь от искусствоведа Хелен Макинтайр и годовалый сын от нынешней супруги.

Вам будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Борис Джонсон, Керри Джонсон, беременность звезд
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivonа bigmir)net

Статьи по теме

Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь