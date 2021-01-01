Молодая жена Бориса Джонсона объявила о беременности

57-летний премьер-министр Великобритании в седьмой раз станет отцом.

В семье премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона ожидается пополнение. Супруга 57-летнего политика, 33-летняя Керри Джонсон объявила о беременности после пережитого выкидыша.

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На своей странице в Инстаграм жена Джонсона сообщила, что их второй совместный ребенок должен появится на свет на Рождество. Керри отметила, что счастлива снова быть беременной. Однако призналась, что сейчас чувствует себе «мешком с нервами».

«Ждем нашего радужного ребенка в это Рождество. В начале года у меня случился выкидыш, который разбил мне сердце. Я чувствую себя невероятно счастливой, что снова забеременела, но я также чувствую себя мешком нервов. Проблемы с фертильностью могут быть очень сложными для многих людей, особенно когда на таких платформах, как Instagram, может показаться, что все идет только хорошо. Мне было очень приятно пообщаться с людьми, которые тоже испытали потерю, поэтому я надеюсь, что в какой-то мере, если я поделюсь этим, то это поможет и другим», - написала Керри Джонсон.

Керри Джонсон сообщила о беременности Скриншот

Отметим, что для Бориса Джонсона это будет уже седьмой ребенок. У него есть две дочери и два сына от второй жены Марины Уилер, внебрачная дочь от искусствоведа Хелен Макинтайр и годовалый сын от нынешней супруги.

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