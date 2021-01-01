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Кэмерон Диас впервые засветила лицо полуторагодовалой дочери Редикс

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Папарацци удалось сфотографировать звездную маму и ее первенца на прогулке.
Кэмерон Диас впервые засветила лицо полуторагодовалой дочери Редикс
Кэмерон Диас впервые засветила лицо полуторагодовалой дочери Редикс
Getty Images

Всемирно известная американская актриса Кэмерон Диас ушла из кино и теперь все свое время посвящает семье. Вместе с мужем, гитаристом группы «Good Charlotte» Бенджи Мэдденом, 48-летняя кинозвезда воспитывает полуторагодовалую дочь Редикс.

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Звездная мамочка долгое время скрывала малышку от посторонних глаз. Но от папарацци не скроешься! На днях фотографы сняли Кэмерон, Бенджи и Редикс возле одного из кафе в Лос-Анджелесе. Это первые кадры, на которых видно лицо маленькой дочурки Диас и Мэддена.

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Теги: Кэмерон Диас, дети звезд
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Источник: ivonа bigmir)net

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