Вакцинация детей от COVID-19: Минздрав принял решение

В каких случаях детей 12+ будут прививать от коронавируса?

В Украине будут вакцинировать от COVID-19 детей старше 12 лет пресс-служба

Министерство здравоохранения Украины утвердило рекомендации о вакцинации детей старше 12 лет от коронавируса. В каких случаях и чем будут прививать детей старше 12 лет, узнала Ivona.

Какой вакциной будут прививать детей старше 12 лет?

Детей старше 12 лет будут прививать вакциной Comirnaty от Pfizer-BioNTech. Такие рекомендации Национальной технической группы экспертов по иммунопрофилактике утвердил Минздрав. При принятии рекомендаций учитывались научные исследования, рекомендации ВОЗ и соответствующие изменения в инструкции вакцины Comirnaty/Pfizer-BioNTech.

В каких случаях детей старше 12 будут прививать от COVID-19?

На прививку от коронавируса ребенок может рассчитывать в случае, если:

есть высокие риски тяжелого течения и развития осложнений после болезни на COVID-19 из-за сопутствующих болезни и не имеет противопоказаний к вакцинации,

с целью объединения семьи выезжает в страну, где для пересечения границы необходим сертификат, подтверждающий вакцинацию против COVID-19 или международное свидетельство о вакцинации,

выезжает на обучение в страну, где для пересечения границы или для обучения необходим сертификат, подтверждающий вакцинацию против COVID-19 или международное свидетельство о вакцинации,

является участником международных спортивных соревнований или других мероприятий в стране, где для пересечения границы или для участия в мероприятии необходимо международное свидетельство о вакцинации или сертификат, подтверждающий вакцинацию против COVID-19,

приехал из другой страны, где она получила первую дозу вакцины Comirnaty/Pfizer и имеет документы в подтверждение этого.

Как получить прививку детям старше 12 лет: пошаговая инструкция

Родители ребенка 12-15 лет или сами дети 16-17 лет должны обратиться к семейному врачу. Врач выдает один из следующих документов: медицинское заключение о наличии сопутствующих патологий и отсутствие противопоказаний для вакцинации или справку в произвольной форме с рекомендацией провести прививку (если вакцинация нужна для выезда за границу). Позвонить в центр массовой вакцинации или пункт прививки (перечень и контакты: list.covid19.gov.ua) и, если там есть вакцина Comirnaty/Pfizer-BioNTech, записать ребенка на прививку. На вакцинацию обязательно нужно взять с собой все документы, приведенные выше.

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