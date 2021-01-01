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Вакцинация детей от COVID-19: Минздрав принял решение

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В каких случаях детей 12+ будут прививать от коронавируса?
В Украине будут вакцинировать от COVID-19 детей старше 12 лет
В Украине будут вакцинировать от COVID-19 детей старше 12 лет
пресс-служба

Министерство здравоохранения Украины утвердило рекомендации о вакцинации детей старше 12 лет от коронавируса. В каких случаях и чем будут прививать детей старше 12 лет, узнала Ivona.

Какой вакциной будут прививать детей старше 12 лет?

Детей старше 12 лет будут прививать вакциной Comirnaty от Pfizer-BioNTech. Такие рекомендации Национальной технической группы экспертов по иммунопрофилактике утвердил Минздрав. При принятии рекомендаций учитывались научные исследования, рекомендации ВОЗ и соответствующие изменения в инструкции вакцины Comirnaty/Pfizer-BioNTech.

В каких случаях детей старше 12 будут прививать от COVID-19?

На прививку от коронавируса ребенок может рассчитывать в случае, если:

  • есть высокие риски тяжелого течения и развития осложнений после болезни на COVID-19 из-за сопутствующих болезни и не имеет противопоказаний к вакцинации,
  • с целью объединения семьи выезжает в страну, где для пересечения границы необходим сертификат, подтверждающий вакцинацию против COVID-19 или международное свидетельство о вакцинации,
  • выезжает на обучение в страну, где для пересечения границы или для обучения необходим сертификат, подтверждающий вакцинацию против COVID-19 или международное свидетельство о вакцинации,
  • является участником международных спортивных соревнований или других мероприятий в стране, где для пересечения границы или для участия в мероприятии необходимо международное свидетельство о вакцинации или сертификат, подтверждающий вакцинацию против COVID-19,
  • приехал из другой страны, где она получила первую дозу вакцины Comirnaty/Pfizer и имеет документы в подтверждение этого.

Как получить прививку детям старше 12 лет: пошаговая инструкция

  1. Родители ребенка 12-15 лет или сами дети 16-17 лет должны обратиться к семейному врачу.
  2. Врач выдает один из следующих документов: медицинское заключение о наличии сопутствующих патологий и отсутствие противопоказаний для вакцинации или справку в произвольной форме с рекомендацией провести прививку (если вакцинация нужна для выезда за границу).
  3. Позвонить в центр массовой вакцинации или пункт прививки (перечень и контакты: list.covid19.gov.ua) и, если там есть вакцина Comirnaty/Pfizer-BioNTech, записать ребенка на прививку.
  4. На вакцинацию обязательно нужно взять с собой все документы, приведенные выше.

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Теги: коронавирус, вакцина коронавирус, вакцинация детей
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Источник: ivonа bigmir)net

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