Джонни Депп выиграл суд против экс-жены Эмбер Херд

Актрису Эмбер Херд уличили во лжи.

Читай также: Самые громкие свадьбы звезд в июле 2021 года

Известная американская актриса Эмбер Херд обещала в суде, что 7 миллионов долларов, которые она получила после развода с Джонни Деппом, потратит на благотворительность. Знаменитость убеждала, что всю сумму разделит поровну между Американским союзом гражданских свобод и детской больницей Лос-Анджелеса.

Союз гражданских свобод выяснит, куда дела деньги Эмбер Херд. Если окажется, что бывшая супруга Деппа не сдержала слово, то она подтвердит обвинения экс-мужа. Он ее обвиняет во лжи и клевете.

Отметим, что в начале зимы Херд пожертвовала Детской больнице Лос-Анджелеса только 100 тысяч долларов из обещанных 3,5 млн.

Вам будет интересно прочитать на Ivona: