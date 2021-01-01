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Джонни Депп выиграл суд против экс-жены Эмбер Херд

Актрису Эмбер Херд уличили во лжи.
Джонни Депп выиграл суд против экс-жены Эмбер Херд
Джонни Депп выиграл суд против экс-жены Эмбер Херд
Getty Images

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Известная американская актриса Эмбер Херд обещала в суде, что 7 миллионов долларов, которые она получила после развода с Джонни Деппом, потратит на благотворительность. Знаменитость убеждала, что всю сумму разделит поровну между Американским союзом гражданских свобод и детской больницей Лос-Анджелеса.

Союз гражданских свобод выяснит, куда дела деньги Эмбер Херд. Если окажется, что бывшая супруга Деппа не сдержала слово, то она подтвердит обвинения экс-мужа. Он ее обвиняет во лжи и клевете.

Отметим, что в начале зимы Херд пожертвовала Детской больнице Лос-Анджелеса только 100 тысяч долларов из обещанных 3,5 млн.

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Теги: Эмбер Херд, Джонни Депп, суд звезд, развод звезд, скандалы звезд
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Источник: Ivona

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