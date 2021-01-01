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Новый секс-скандал: известного рэпера обвинили в изнасиловании

Артист публично отверг обвинения.
Новый секс-скандал: известного рэпера обвинили в изнасиловании
Новый секс-скандал: известного рэпера обвинили в изнасиловании
Getty Images

Известного китайского рэпера, актера, а также бывшего участника группы «EXO» Криса Ву обвинили в сексуальном насилии.

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В изнасиловании звезду обвинила 19-летняя фанатка артиста Ду Мейчж. По ее словам, он заманил ее в свой дом, напоил и совершил сексуальное насилие, когда она потеряла сознание. К слову, преступление произошло два года назад, когда потерпевшая еще была несовершеннолетней, пишет The Hollywood Reporter.

Также она добавила, что знает еще восемь девушек, две из которых несовершеннолетние, над которыми знаменитость совершил сексуальное насилие.

Из-за секс-скандала с Ву прекратили сотрудничество почти все китайские и западные бренды, среди которых Louis Vuitton, Bulgari и Porsche.

Сам же артист свою вину не признает и публично заявляет, что подаст иск о клевете:

«Я не ответил раньше, потому что не хотел вмешиваться в судебное разбирательство... Но я больше не могу этого выносить. Если я и сделал что-то из того, что она утверждает, я сажусь за решетку», — заявил звезда.

Также он добавил, что встречался с обвиняемой его девушкой на вечеринке, но не присосался к ней.

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Теги: Крис Ву, китайская группа, EXO, скандалы звезд, сексуальные домогательства, изнасилование звезд
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Источник: Ivona
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