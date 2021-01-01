Скарлетт Йоханссон обвинила киноиндустрию в эксплуатации

Актриса поделилась откровениями о своей карьере.

Известная американская актриса и звезда «Черной вдовы» Скарлетт Йоханссон обвинила кинобоссов в эксплуатации своего труда.

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Отметим, что строить актерскую карьеру Скарлетт начала еще подростком. Тогда впервые она столкнулась с чувством неловкости, потому что кинобосы выдвигали актерам необычные требования.

Именно съемки в фильме «Трудный переворот» принуждали актрису быть гиперсексуальной:

«Тогда мне было чуть больше двадцати лет. Но еще подростком я чувствовала, что меня заставляют чувствовать себя гиперсексуальной. Однако в то время всем это казалось нормальным», — сказала актриса.

Также знаменитость сообщила, что в то время, когда она снималась в фильмах, которые ее прославили, такие как «Девушка с жемчужной сережкой» и «Призрачный мир», было для нее совершенно иным:

«Нулевые годы были совсем другим временем для представительниц прекрасной половины человечества в мире кинематографа. Хотя все это и не было частью моей собственной истории, это было создано для меня группой голливудских боссов».

Йоханссон считает, что в наше время для женщин открываются новые возможности, в том числе и в кино.

«Сейчас климат изменился», — отметила звезда.

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