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Даша Квиткова планирует родить второго ребенка

Жена Добрынина рассказала о планах на будущее.
Даша Квиткова планирует родить второго ребенка
Даша Квиткова планирует родить второго ребенка
instagram.com/kvittkova

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Участница «Холостяка 9» Даша Квиткова, которая на днях родила первенца от Никиты Добрынина, рассказала, когда планирует родить второго ребенка.

На своей странице в Инстаграм молодая мамочка опубликовала фото новорожденного сына, который спит на грудях своего отца.

«Я очень боялась того, что после родов я не захочу второго ребёнка, так как наслышалась историй, но спустя полчаса, я уже говорила своим врачам о том, что через год/полтора мы с Никитой придем к ним за девочкой. Я бы испытала все это еще не один раз» - подписала снимок Даша.

Также девушка сообщила, что у нее с мужем новый этап в отношениях.

«Я заново учусь ему доверять. Это какой-то высший уровень, когда свою жизнь ты с легкостью доверяешь и так же нужно доверить нашего маленького человека. Каждый раз напоминаю себе о том, что мы учимся вдвоем и это нормально чего-то не знать, нормально быть неидеальными родителями. Главное доверять друг другу и поддерживать», - написала она.

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Теги: Даша Квиткова, Никита Добрынин, беременность звезд, роды звезд, планирование ребенка
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Источник: Ivona

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