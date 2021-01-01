Даша Квиткова планирует родить второго ребенка

Жена Добрынина рассказала о планах на будущее.

Читай также: Дашу Квиткову выписали из роддома: трогательные фото

Участница «Холостяка 9» Даша Квиткова, которая на днях родила первенца от Никиты Добрынина, рассказала, когда планирует родить второго ребенка.

На своей странице в Инстаграм молодая мамочка опубликовала фото новорожденного сына, который спит на грудях своего отца.

«Я очень боялась того, что после родов я не захочу второго ребёнка, так как наслышалась историй, но спустя полчаса, я уже говорила своим врачам о том, что через год/полтора мы с Никитой придем к ним за девочкой. Я бы испытала все это еще не один раз» - подписала снимок Даша.

Также девушка сообщила, что у нее с мужем новый этап в отношениях.

«Я заново учусь ему доверять. Это какой-то высший уровень, когда свою жизнь ты с легкостью доверяешь и так же нужно доверить нашего маленького человека. Каждый раз напоминаю себе о том, что мы учимся вдвоем и это нормально чего-то не знать, нормально быть неидеальными родителями. Главное доверять друг другу и поддерживать», - написала она.

Вам будет интересно прочитать на Ivona: