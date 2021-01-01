Дашу Квиткову выписали из роддома: трогательные фото
Жену украинского телеведущего и героя шоу «Холостяк 9» Никиты Добрынина, Дашу Квиткову выписали из роддома. Молодые родители пригласили на выписку журналистов и ответили на различные вопросы о родах и новорожденном малыше.
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Также Добрынин рассказал, что по приезду домой познакомит сына с котом и проведет экскурсию по дому. А Квиткова неоднократно твердила, что безумно желает приехать домой, в родные стены.
Отметим, что молодая мамочка на выписку подобрала легкий наряд – белое платье в черный горошек, а ее муж официальный – рубашку и брюки.
Напомним, что 13 июля 2021 года на свет появился сын звездных родителей, которого нахвали Львом.
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