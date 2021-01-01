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Дашу Квиткову выписали из роддома: трогательные фото

Молодые родители позвали на выписку журналистов.
Дашу Квиткову выписали из роддома: трогательные фото
Дашу Квиткову выписали из роддома: трогательные фото
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Жену украинского телеведущего и героя шоу «Холостяк 9» Никиты Добрынина, Дашу Квиткову выписали из роддома. Молодые родители пригласили на выписку журналистов и ответили на различные вопросы о родах и новорожденном малыше.

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Также Добрынин рассказал, что по приезду домой познакомит сына с котом и проведет экскурсию по дому. А Квиткова неоднократно твердила, что безумно желает приехать домой, в родные стены.

Отметим, что молодая мамочка на выписку подобрала легкий наряд – белое платье в черный горошек, а ее муж официальный – рубашку и брюки.

Напомним, что 13 июля 2021 года на свет появился сын звездных родителей, которого нахвали Львом.

Даша Квиткова и мужем и сыном на выписке из роддома
Даша Квиткова и мужем и сыном на выписке из роддома
Скриншот из ютуба "Фактов ICTV"

Никита Добрынин с женой и сыном на выписке из роддома
Никита Добрынин с женой и сыном на выписке из роддома
Скриншот из ютуба "Фактов ICTV"

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Теги: Никита Добрынин, холостяк, Даша Квиткова, роды звезд, выписка из роддома, фото
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Источник: Ivona

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