Умер вокалист рок-группы Metal Church

Ему было 55 лет.

В среду, 28 июля 2021 года стало известно, что скончался известный американский музыкант и фронтмен группы «Metal Church» Майк Хоу. 55-летний исполнитель умер в своем доме 26 июля. Об этом сообщается на странице металлистов в Facebook.

«С глубочайшими сожалениями мы должны сообщить о кончине нашего брата, нашего друга и истинной легенды музыки хэви-метала. Сегодня утром Майк Хоу скончался в своем доме в Калифорнии. Мы опустошены и теряем слова. Пожалуйста, уважайте нашу частную жизнь и частную жизнь семьи Хоу в это самое трудное время», - говорится в посте.

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Отметим, что Хоу начал свою карьеру в качестве певца в детройтской группе под названием «Hellion», позже переименованной в «Snair», после переезда в Лос-Анджелес, которая была сформирована в 1986 году.

С 1988 по 1996 год Хоу пел в «Metal Church», заменив Дэвида Уэйна. После того, как Хоу присоединился к «Metal Church», тема углубилась. В лирике группы были затронуты политические и социальные проблемы дня с выпусками «Blessing in Disguise» и «The Human Factor». Хоу записал три альбома с «Metal Church» до того, как группа распалась в 1996 году.

В 1998 году Хоу вышел на пенсию и жил со своей семьей в Теннесси. Помимо музыки, он работал плотником на полную ставку и был отцом двух сыновей, родившихся в 1997 и 2002 годах.

30 апреля 2015 года группа «Metal Church» объявила, что Хоу воссоединился с группой, и он появился с ними еще на двух альбомах – «XI» (2016) и «Damned If You Do» (2018), а также на их концертном альбоме 2017 года «Classic».

Отметим, что он стал вторым певцом группы «Metal Church», который умер после Дэвида Уэйна.

Группа Metal Church facebook.com/OfficialMetalChurch

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