Лилибет Диана находится на 8 месте в очереди на престол.

Дочь принца Гарри и Меган Маркл внесли в очередь на трон instagram.com/sussexroyal

На днях стало известно, что Букингемский дворец включив Лилибет Диану Маунтбеттен-Виндзор в список престолонаследия Великобритании. Теперь дочь принца Гарри и Меган Маркл занимает 8 ступень в очереди на трон.

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К слову, ее брата Арчи внесли в «королевский» список через 15 дней после рождения, а Лилибет спустя 2 месяца.

Также стоит отметить, что рождение дочери Меган и Гарри сдвинуло принца Эндрю в очереди на трон. Теперь он занимает 9 место.

Теперь список кандидатов на трон Великобритании выглядит так:

Принц Уэльский (Чарльз); Герцог Кембриджский (Уильям); Принц Джордж Кембриджский Принцесса Шарлотта Кембриджская; Принц Луи Кембриджский; Герцог Сассекский (Гарри); Арчи Маунтбеттен-Виндзор; Лилибет Маунтбеттен-Виндзор; Герцог Йоркский (Эндрю); Принцесса Беатрис; Принцесса Евгения.

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