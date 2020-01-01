Дочь принца Гарри и Меган Маркл внесли в очередь на трон
Лилибет Диана находится на 8 месте в очереди на престол.
На днях стало известно, что Букингемский дворец включив Лилибет Диану Маунтбеттен-Виндзор в список престолонаследия Великобритании. Теперь дочь принца Гарри и Меган Маркл занимает 8 ступень в очереди на трон.
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К слову, ее брата Арчи внесли в «королевский» список через 15 дней после рождения, а Лилибет спустя 2 месяца.
Также стоит отметить, что рождение дочери Меган и Гарри сдвинуло принца Эндрю в очереди на трон. Теперь он занимает 9 место.
Теперь список кандидатов на трон Великобритании выглядит так:
- Принц Уэльский (Чарльз);
- Герцог Кембриджский (Уильям);
- Принц Джордж Кембриджский
- Принцесса Шарлотта Кембриджская;
- Принц Луи Кембриджский;
- Герцог Сассекский (Гарри);
- Арчи Маунтбеттен-Виндзор;
- Лилибет Маунтбеттен-Виндзор;
- Герцог Йоркский (Эндрю);
- Принцесса Беатрис;
- Принцесса Евгения.
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