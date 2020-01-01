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Дочь принца Гарри и Меган Маркл внесли в очередь на трон

Лилибет Диана находится на 8 месте в очереди на престол.
Дочь принца Гарри и Меган Маркл внесли в очередь на трон
Дочь принца Гарри и Меган Маркл внесли в очередь на трон
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На днях стало известно, что Букингемский дворец включив Лилибет Диану Маунтбеттен-Виндзор в список престолонаследия Великобритании. Теперь дочь принца Гарри и Меган Маркл занимает 8 ступень в очереди на трон.

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К слову, ее брата Арчи внесли в «королевский» список через 15 дней после рождения, а Лилибет спустя 2 месяца.

Также стоит отметить, что рождение дочери Меган и Гарри сдвинуло принца Эндрю в очереди на трон. Теперь он занимает 9 место.

Теперь список кандидатов на трон Великобритании выглядит так:

  1. Принц Уэльский (Чарльз);
  2. Герцог Кембриджский (Уильям);
  3. Принц Джордж Кембриджский
  4. Принцесса Шарлотта Кембриджская;
  5. Принц Луи Кембриджский;
  6. Герцог Сассекский (Гарри);
  7. Арчи Маунтбеттен-Виндзор;
  8. Лилибет Маунтбеттен-Виндзор;
  9. Герцог Йоркский (Эндрю);
  10. Принцесса Беатрис;
  11. Принцесса Евгения.

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Теги: принц Гарри, Меган Маркл, принц Эндрю, королевская семья Британии, престол
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Источник: Ivona

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