Бывший участник группы «Грибы» признался в наркозависимости
Известный украинский музыкант и продюсер групп «Quest Pistols», «Грибы» и «Нервы» Юрий Бардаш дал откровенное интервью для программы «Светская жизнь». Он признался, что долгое время принимал наркотические вещества. А помогла избавиться от зависимости ему его сила воли.
Читай также: Звезда украинского спорта намекнула на завершение карьеры после провала на Олимпиаде
Также он добавил, что мысли завязать с наркотиками у него появились, после того, как он осознал последствия. Поэтому он самостоятельно избавился от пагубной привычки, дабы строить карьеру и развиваться в творчестве.
«Я для себя четко понимал, что в моей жизни идет не так. Это было связано и с моими проектам, и с конфликтами по жизни, и с женой первой», – говорил Юрий.
Также он добавил, что нашел помощь в Свято-Успенской Почаевской Лавре, где он провел шесть дней в окружении духовных наставников.
«Я был послушником, поработал там у них, собрался духом, молился и воскрес», – признался знаменитость.
Вам будет интересно прочитать на Ivona:
- ТОП-5 успешных спортсменов, которые ушли в политику
- Олимпийские игры 2020: Игорь Рейзлин принес Украине вторую медаль
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.