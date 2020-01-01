Бывший участник группы «Грибы» признался в наркозависимости

Юрий Бардаш избавился от наркозависимости благодаря силе воли.

Известный украинский музыкант и продюсер групп «Quest Pistols», «Грибы» и «Нервы» Юрий Бардаш дал откровенное интервью для программы «Светская жизнь». Он признался, что долгое время принимал наркотические вещества. А помогла избавиться от зависимости ему его сила воли.

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Также он добавил, что мысли завязать с наркотиками у него появились, после того, как он осознал последствия. Поэтому он самостоятельно избавился от пагубной привычки, дабы строить карьеру и развиваться в творчестве.

«Я для себя четко понимал, что в моей жизни идет не так. Это было связано и с моими проектам, и с конфликтами по жизни, и с женой первой», – говорил Юрий.

Также он добавил, что нашел помощь в Свято-Успенской Почаевской Лавре, где он провел шесть дней в окружении духовных наставников.

«Я был послушником, поработал там у них, собрался духом, молился и воскрес», – признался знаменитость.

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