Олимпийские игры 2020: Игорь Рейзлин принес Украине вторую медаль
Украинский фехтовальщик Игорь Рейзлин стал бронзовым призером Олимпийских игр 2020 в Токио. 37-летний спортсмен завоевал награду в индивидуальной шпаге.
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В поединке за выход в финал Игорь проиграл представителю Франции Ромену Каннону со счетом 10:15. Однако, в противостоянии за бронзу смог переиграть итальянского спортсмена Андреа Сантарелли со счетом 15:12.
Отметим, что это первая олимпийская медаль независимой Украины в мужской шпаге и вторая награда в целом на нынешних играх в Токио. Первую бронзовую медаль 24 июля завоевала дзюдоистка Дарья Белодид.
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