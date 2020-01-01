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Олимпийские игры 2020: Игорь Рейзлин принес Украине вторую медаль

Фехтовальщик Игорь Рейзлин завоевал бронзовую награду в Токио.
Олимпийские игры 2020: Игорь Рейзлин принес Украине вторую медаль
Олимпийские игры 2020: Игорь Рейзлин принес Украине вторую медаль
facebook.com/olympicua

Украинский фехтовальщик Игорь Рейзлин стал бронзовым призером Олимпийских игр 2020 в Токио. 37-летний спортсмен завоевал награду в индивидуальной шпаге.

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В поединке за выход в финал Игорь проиграл представителю Франции Ромену Каннону со счетом 10:15. Однако, в противостоянии за бронзу смог переиграть итальянского спортсмена Андреа Сантарелли со счетом 15:12.

Отметим, что это первая олимпийская медаль независимой Украины в мужской шпаге и вторая награда в целом на нынешних играх в Токио. Первую бронзовую медаль 24 июля завоевала дзюдоистка Дарья Белодид.

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Теги: олимпийские игры, Олимпийские игры в Токио, Игорь Рейзлин, фехтование, медальный зачет
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Источник: ivonа bigmir)net

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