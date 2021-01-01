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Как королевская семья отреагировала на мемуары принца Гарри

Букингемский дворец дал комментарий.
Как королевская семья отреагировала на мемуары принца Гарри
Как королевская семья отреагировала на мемуары принца Гарри
Getty Images

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На днях британский принц Гарри сообщил, что в 2022 году выпустит книгу о своей королевской семье. Многие думали, что такой поступок принца может спровоцировать очередной скандал или же окончательно испортить отношения с родственниками.

Но реакция Букингемского дворца удивила всех. Они сказали, что принц Гарри разговаривал с королевской четой по поводу книги и получил их одобрение.

«Любые разъяснения по поводу книги будут вопросами для герцога и герцогини Сассекском», - говорится в заявлении.

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Отметим, что мемуары будут написаны от лица человека, которым он стал, а не принца из королевской семьи. Эта книга будет охватывать детский период из жизни Гарри, его военную службу, взросление, женитьбу и отцовство.

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Теги: принц Гарри, Меган Маркл, королевская семья Британии, Елизавета II, мемуары
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Источник: Ivona

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