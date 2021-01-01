Пэрис Хилтон прокомментировала слухи о беременности
Известная американская модель, певица и актриса Пэрис Хилтон оказалась в центре очередных сплетен. Она решила прокомментировать некоторые из них. Что она сказала?
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Отметим, что на днях ходили слухи, что знаменитость находится в пикантном положении. Поклонники звезды начали засыпать ее поздравлениями, подарками и вопросами о беременности. Пэрис не выдержала и опровергла слухи о себе и ребенке:
«Я буду беременна после свадьбы. Не могу дождаться, когда у меня будут дети после свадьбы, в 2022 году. Сейчас готовлюсь к церемонии и снимаю документальный фильм», – сказала она.
Также она добавила, что мечтает стать мамой и выйти замуж. Два года назад Хилтон заморозила яйцеклетки, а затем начала подготовку к искусственному оплодотворению. Она рассказала, что этими действиями она хочет осуществить мечту стать мамой близнецом – девочки и мальчика. С помощью экстракорпорального оплодотворения у нее есть все шансы добиться успеха, и иметь двух детей.
К слову, светская львица готовится к пышной свадьбе с Картером Руем, который станет отцом ее малышей. Также она снимает реалити-шоу, под названием «Paris in Love», в котором покажет подготовку к шумному празднованию и многое другое.
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