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Известный украинский актер женился на финалистке «Холостяка»: свадебные фото

Молодожены показали, как прошла их свадьба.
Известный украинский актер женился на финалистке «Холостяка»: трогательные фото
Известный украинский актер женился на финалистке «Холостяка»: трогательные фото
instagram.com/julz_seven

Известный украинский актер и ведущий Богдан Юсипчук женился на финалистке реалити-шоу «Холостяк 11» Юлии Бельченко, более известной, как «Зайка».

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На своих страницах в Инстаграм молодожены опубликовали снимки, на которых они в свадебных нарядах. Также они позируют в объятиях друг друга.

К слову, Юлия и Богдан поделились видео, на которых показали утро невесты и жениха, где невеста катается на качели, а жених спит с букетом роз.

Отметим, что некоторые подписчики их пары не верят в их искренность, и считают, что это еще одно шоу, в котором они принимают участие. Но есть и те, кто желает им счастливого брака и верят в их союз.

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Теги: Юлия Бельченко, Богдан Юсипчук, свадьба звезд, свадебные фото звезд
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Источник: Ivona

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