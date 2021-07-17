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Конфуз на Каннском фестивале: глава жюри случайно раскрыл интригу мероприятия

Имя обладателя «Золотой пальмовой ветви» назвали еще в самом начале церемонии.
Конфуз на Каннском фестивале: глава жюри случайно раскрыл интригу мероприятия
Конфуз на Каннском фестивале: глава жюри случайно раскрыл интригу мероприятия
Getty Images

На Лазурном берегу прошел 74-й Каннский кинофестиваль, который запомнится забавным конфузом. Глава жури Спайк Ли случайно назвал победителя фестиваля в самом начале церемонии.

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Режиссер объяснил свой поступок тем, что плохо знает французский. К слову, он объявил обладателя Золотой пальмовой ветви случайно.

Отметим, что после случившегося в социальных сетях появилось видео с «неловким» моментом. Также на нем видно, как остальные члены жюри тут же принялись одергивать Спайка Ли.

Напомним, что обладателем Золотой пальмой ветви стала Джулия Дюкорно за фильм «Титан».

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Теги: Каннский фестиваль, конфуз в прямом эфире, конфуз, победители, видео
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Источник: Ivona

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