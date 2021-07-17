Конфуз на Каннском фестивале: глава жюри случайно раскрыл интригу мероприятия
На Лазурном берегу прошел 74-й Каннский кинофестиваль, который запомнится забавным конфузом. Глава жури Спайк Ли случайно назвал победителя фестиваля в самом начале церемонии.
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Режиссер объяснил свой поступок тем, что плохо знает французский. К слову, он объявил обладателя Золотой пальмовой ветви случайно.
Отметим, что после случившегося в социальных сетях появилось видео с «неловким» моментом. Также на нем видно, как остальные члены жюри тут же принялись одергивать Спайка Ли.
Напомним, что обладателем Золотой пальмой ветви стала Джулия Дюкорно за фильм «Титан».
On a frôlé la catastrophe et une annonce un peu prématurée de la Palme d'or 😱 #Cannes2021 pic.twitter.com/8uBfYl2orI— CANAL+ (@canalplus) July 17, 2021
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