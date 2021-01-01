Стали известны победители Каннского кинофестиваля-2021

В Каннах завершился ежегодный фестиваль. На награды претендовали десятки фильмов, но члены жюри отметили лишь некоторые из них.

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На Лазурном берегу отгремело одно из самых знаменитых событий в индустрии кино - 74-й Каннский кинофестиваль. Звездные гости фестиваля впечатляли нас своими непревзойденными выходами, многие из которых стали сенсацией для всего мира.

Но главное внимание было приковано к номинантам фестиваля. Фаворитов на главный приз - “Золотую пальмовую ветвь“ в этом году было сразу несколько. Так, критики и зрители остались в восторге от мюзикла «Аннетт» Леоса Каракса, который презентовали в первый же день Каннского кинофестиваля. Высоких оценок удостоилось и творение Пола Верховена «Искушение». Действие этого фильма развивается в итальянском монастыре в XVII веке.

В итоге ключевую награду фестиваля получила картина «Титан» Джулии Дюкорно. Лучшим режиссером был признан Леос Каракс за фильм «Аннетт». А вот актерских статуэток удостоились Калеб Лэндри Джонс за роль в фильме «Нитрам», Ренате Рейнсве за игру в картине «Худший человек».

Приз жюри в этом году получили также две картины “Память“ режиссера Апичатпона Вирасетакула и “Колено Ахеда“ режиссера Надава Лапида.

Награда за лучший сценарий в этом году досталась киноленте “Сядь за руль моей машины“ режиссера Рюсуке Хамагути.

Лучшим актером назвали Калеба Лэндри Джонса за яркую игру в фильме “Нитра“ режиссера Джастина Курцеля.

Лучшей актрисой стала актриса Ренате Рейнсве за фильм “Худший человек в мире“ режиссера Йоакима Триера.

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