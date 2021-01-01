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Из райского сада: Шэрон Стоун в невероятном образе в Каннах

Актриса на премьере фильма «История моей жены».
Шэрон Стоун
Шэрон Стоун
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Вот уже несколько дней подряд мы внимательно следим за событиями на Каннском кинофестивале — с утра до вечера звезды появляются на красной дорожке мероприятия, демонстрируя свои лучшие наряды, и борются за внимание гостей.

Шэрон Стоун
Шэрон Стоун
Getty Images

Вчерашним вечером статуэтку за самый эффектный выход определенно заслужила актриса Шэрон Стоун — знаменитость пришла на премьеру фильма «История моей жены» в пышном голубом платье, усыпанном распустившимися розами. Яркий образ, созданный Dolce&Gabbana, завершили крупные украшения Chopard — массивные серьги и кольцо с бриллиантами.

Шэрон Стоун
Шэрон Стоун
Getty Images

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Теги: Шэрон Стоун, образы звезд, Каннский кинофестиваль
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Источник: ivonа bigmir)net

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