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ТОП-5 самых сексуальных мужчин мирового кино

Спецтема: Звёздные подборки
Узнайте, кто находится в рейтинге самых сексуальных актеров современности.
ТОП-5 самых сексуальных мужчин мирового кино
ТОП-5 самых сексуальных мужчин мирового кино
Getty Images

Однозначного ответа на вопрос, каким должен быть самый красивый мужчина не даст вам никто. Поскольку критерии, по которым определяют самых красивых мужчин в мире слишком много и часто меняются. Мы представляет вам подборку известных мужчин, которые заполучили миллионы женских сердец после съемок в кино.

Иэн Сомерхолдер

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Звезда сериала «Дневники вампира» Иэн Сомерхолдер получил всемирную известность благодаря роли Деймона Сальваторе. Поклонницы мечтали заполучить внимание актера любой ценой. Из-за такой популярности знаменитость не раз возглавлял рейтинги самых красивых мужчин. В 2015 году женился на звезде «Сумерек» Ники Рид. А в 2017 году у пары родилась дочь Боди Солэй Рид Сомерхолдер.

Иэн Сомерхолдер
Иэн Сомерхолдер
Getty Images

Дженсен Эклс

Американский актер и «Дин Винчестер» в культовом сериале «Сверхъестественное» считается одним из самых сексуальных актеров Голливуда. В 2010 году Эклс женился на актрисе Дэннил Харрис. У пары трое совместных детей.

Дженсен Эклс
Дженсен Эклс
Getty Images

Том Харди

Звезда популярных фильмов, таких как «Веном», «Острые козырьки», «Легенда» и «Безумный Макс» Том Харди заполучил сердца многих женщин. Но его харизму и привлекательную внешность удостоилась оценить жена актера Шарлотта Райли, с которой у них двое общих детей. Также Том имеет сына от предыдущих отношений.

Том Харди
Том Харди
Getty Images

Джейсон Момоа

Звезда «Игры престолов» стал более известным после премьеры сериала. Его грозная внешность и большой рост сводил многих девушек с ума. После премьеры фильма «Аквамен» знаменитость попал в рейтинги самых сексуальных актеров. С октября 2017 года женат на Лизе Боне, с которой он встречался 12 лет до их свадьбы. У них есть двое детей: дочь Лола Айолани Момоа и сын Накоа-Вулф Манакоапо Намакаха Момоа.

Джейсон Момоа
Джейсон Момоа
Getty Images

Чарли Ханнэм

Известный британский актер и звезда многих культовых фильмов, таких как «Сыны анархии», «Король Артур», «Джентльмены» и «Хулиганы» влюбил в себя многих женщин. Его мускулистое телосложение и талант в актерстве заполучили звание в рейтинге самых сексуальных мужчин мира. 

Чарли Ханнэм
Чарли Ханнэм
Getty Images

Автор: Леся Сайко 

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Теги: Чарли Ханнэм, Джейсон Момоа, Том Харди, Дженсен Эклс, Иэн Сомерхолдер, сексуальные актеры, секс-символы кино
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Источник: Ivona

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