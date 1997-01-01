ТОП-5 самых сексуальных мужчин мирового кино

Узнайте, кто находится в рейтинге самых сексуальных актеров современности.

Однозначного ответа на вопрос, каким должен быть самый красивый мужчина не даст вам никто. Поскольку критерии, по которым определяют самых красивых мужчин в мире слишком много и часто меняются. Мы представляет вам подборку известных мужчин, которые заполучили миллионы женских сердец после съемок в кино.

Иэн Сомерхолдер

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Звезда сериала «Дневники вампира» Иэн Сомерхолдер получил всемирную известность благодаря роли Деймона Сальваторе. Поклонницы мечтали заполучить внимание актера любой ценой. Из-за такой популярности знаменитость не раз возглавлял рейтинги самых красивых мужчин. В 2015 году женился на звезде «Сумерек» Ники Рид. А в 2017 году у пары родилась дочь Боди Солэй Рид Сомерхолдер.

Иэн Сомерхолдер Getty Images

Дженсен Эклс

Американский актер и «Дин Винчестер» в культовом сериале «Сверхъестественное» считается одним из самых сексуальных актеров Голливуда. В 2010 году Эклс женился на актрисе Дэннил Харрис. У пары трое совместных детей.

Дженсен Эклс Getty Images

Том Харди

Звезда популярных фильмов, таких как «Веном», «Острые козырьки», «Легенда» и «Безумный Макс» Том Харди заполучил сердца многих женщин. Но его харизму и привлекательную внешность удостоилась оценить жена актера Шарлотта Райли, с которой у них двое общих детей. Также Том имеет сына от предыдущих отношений.

Том Харди Getty Images

Джейсон Момоа

Звезда «Игры престолов» стал более известным после премьеры сериала. Его грозная внешность и большой рост сводил многих девушек с ума. После премьеры фильма «Аквамен» знаменитость попал в рейтинги самых сексуальных актеров. С октября 2017 года женат на Лизе Боне, с которой он встречался 12 лет до их свадьбы. У них есть двое детей: дочь Лола Айолани Момоа и сын Накоа-Вулф Манакоапо Намакаха Момоа.

Джейсон Момоа Getty Images

Чарли Ханнэм

Известный британский актер и звезда многих культовых фильмов, таких как «Сыны анархии», «Король Артур», «Джентльмены» и «Хулиганы» влюбил в себя многих женщин. Его мускулистое телосложение и талант в актерстве заполучили звание в рейтинге самых сексуальных мужчин мира.

Чарли Ханнэм Getty Images

Автор: Леся Сайко

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