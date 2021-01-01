Кортни Кардашьян тайно вышла замуж
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Модель и участница реалити-шоу «Семейство Кардашьян» Кортни Кардашьян подогрела слухи о своем тайном замужестве. Знаменитость выложила на свою страницу в Инстаграм серию снимков со своим бойфрендом барабанщиком Трэвисом Баркером, с которым она отправилась в Лас-Вегас отдыхать.
Также в Инстаграм опубликовал снимки пары ее стилист Глен Коко с пикантным тексом:
«Сейчас я понимаю, почему люди связывают себя узами брака в Вегасе. Нет ничего лучше любви и хорошо проведенного времени».
Также к тексту добавил смайлики в виде часовни и черного сердца. К разоблачению пары подключилась и дочь Баркера, которая намекнула на свадьбу. На своей странице в Инстаграм девушка выложила сторис со снимком звездной пары и написала:
«Так рада за вас, ребята!»
Отметим, что влюбленные не спешат комментировать информацию о их статусе, как семьи. Но в социальных сетях не стесняются публиковать совместные фото и проявлять чувства на публике.
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