Новый скандал: звезду «Доктора Хауса» обвинили в измене
Известный американский актер Джейсон Судейкис решил прервать молчание и поделится причиной разрыва с актрисой Оливией Уайльд, которая стала известной благодаря роли в сериале «Доктор Хаус».
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Отметим, что в 2013 году звездная пара объявила о помолвке, позже на свет появилось двое детей, но в 2020 году актеры расстались.
В разговоре с журналистами комик впервые затронул тему развода. Он признался, что до сих пор пытается найти истинную причину разрыва и намекнул, что инициатором всего стала Оливия.
«Я начну лучше понимать смысл события через год, а еще лучше – через два или через пять. В итоге из книги моей жизни это сначала превратится в главу, а потом в абзац, строка, слово, а из него – в простые каракули», – сказал Джейсон.
Также он додал, что получил огромный опыт и признался, что прекращение отношений с Оливией стало для него большой неожиданностью, ведь спустя несколько месяцев она закрутила роман с певцом Гарри Стайлзом:
«Вы либо чему-то учитесь, либо оправдываетесь! Вы же берете на себя ответственность за все, что делаете, а также пытаетесь извлечь из этого что-то очевидное».
«У меня это вызвало шквал противоречивых временных рамок и объяснений, тогда не было точки в отношениях. Я бы понял, если бы это произошло через год, а лучше через два», – сказал он в интервью.
Отметим, что когда распалась их пара она уже была знакома с Стайлсом, на тот момент они снимались в фильме «Не волнуйся, дорогая».
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