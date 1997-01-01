Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Новый скандал: звезду «Доктора Хауса» обвинили в измене

Джейсон Судейкис прокомментировал расставание с бывшей возлюбленной.
Новый скандал: звезду «Доктора Хауса» обвинили в измене
Новый скандал: звезду «Доктора Хауса» обвинили в измене
Новый скандал: звезду «Доктора Хауса» обвинили в измене

Известный американский актер Джейсон Судейкис решил прервать молчание и поделится причиной разрыва с актрисой Оливией Уайльд, которая стала известной благодаря роли в сериале «Доктор Хаус».

Читай также: После 23 лет отношений: экс-солистка Spice Girls вышла замуж

Отметим, что в 2013 году звездная пара объявила о помолвке, позже на свет появилось двое детей, но в 2020 году актеры расстались.

В разговоре с журналистами комик впервые затронул тему развода. Он признался, что до сих пор пытается найти истинную причину разрыва и намекнул, что инициатором всего стала Оливия.

«Я начну лучше понимать смысл события через год, а еще лучше – через два или через пять. В итоге из книги моей жизни это сначала превратится в главу, а потом в абзац, строка, слово, а из него – в простые каракули», – сказал Джейсон.

Также он додал, что получил огромный опыт и признался, что прекращение отношений с Оливией стало для него большой неожиданностью, ведь спустя несколько месяцев она закрутила роман с певцом Гарри Стайлзом:

«Вы либо чему-то учитесь, либо оправдываетесь! Вы же берете на себя ответственность за все, что делаете, а также пытаетесь извлечь из этого что-то очевидное».

«У меня это вызвало шквал противоречивых временных рамок и объяснений, тогда не было точки в отношениях. Я бы понял, если бы это произошло через год, а лучше через два», – сказал он в интервью.

Отметим, что когда распалась их пара она уже была знакома с Стайлсом, на тот момент они снимались в фильме «Не волнуйся, дорогая».

Оливия Уайльд и Джейсон Судейкис
Оливия Уайльд и Джейсон Судейкис
Getty Images

Вам будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Оливия Уайльд, Джейсон Судейкис, разрыв звезд, разводы звезд, расставания звезд, измены звезд
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Ivona

Статьи по теме

Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь