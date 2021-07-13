Имя ребенка и роды: Даша Квиткова поделилась своими впечатлениями от материнства
Украинская участница шоу «Холостяк 9», которая не только победила, но и заполучила сердце «холостяка» Никиты Добрынина. Вскоре после участия в проекте пара обручилась, позже поженилась, а сейчас стали родителями мальчика. Лев – имя, которое выбрали своему сыну молодые родители.
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В среду, 14 июля, на своих страницах в Инстаграм супруги держали в курсе событий своих подписчиков. Даша рассказывала об своих ощущениях вовремя родов, как прошла их первая встреча с малышом и какое ему дали имя:
«Сегодня наши сердца родились заново! В 9:51 утра появился на свет наш сын. 3.760 кг. 56 см. p.s. мамы, мы герои».
«Спасибо, что выбрал нас, Лев! Наш самый лучший сын».
Также в сторис молодая мамочка сообщила, что роды малыша длились от 3 до 10 часов.
Никита Добрынин в своих социальных сетях рассказал о переживаниях, отцовстве и первой встрече с первенцем:
«Наш малыш, наш богатырь! 13.07.2021 – лучший день в моей жизни».
«Даша умножила нашу любовь на х1000000. Проникаюсь сильнейшим уважением к каждой женщине, которая прошла этот непростой этап, роды. Космически рад нашему красавцу. Лев. Ты наша сила, наше сердце и счастье каждого дня. Особенно новая сила любви».
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