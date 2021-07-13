Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Имя ребенка и роды: Даша Квиткова поделилась своими впечатлениями от материнства

Даша Квиткова и Никита Добрынин стали родителями сына.
Имя ребенка и роды: Даша Квиткова поделилась своими впечатлениями от материнства
Имя ребенка и роды: Даша Квиткова поделилась своими впечатлениями от материнства
instagram.com/kvittkova

Украинская участница шоу «Холостяк 9», которая не только победила, но и заполучила сердце «холостяка» Никиты Добрынина. Вскоре после участия в проекте пара обручилась, позже поженилась, а сейчас стали родителями мальчика. Лев – имя, которое выбрали своему сыну молодые родители.  

Читай также: Кортни Кардашьян тайно вышла замуж

В среду, 14 июля, на своих страницах в Инстаграм супруги держали в курсе событий своих подписчиков. Даша рассказывала об своих ощущениях вовремя родов, как прошла их первая встреча с малышом и какое ему дали имя:

«Сегодня наши сердца родились заново! В 9:51 утра появился на свет наш сын. 3.760 кг. 56 см. p.s. мамы, мы герои».

«Спасибо, что выбрал нас, Лев! Наш самый лучший сын».

Также в сторис молодая мамочка сообщила, что роды малыша длились от 3 до 10 часов.

Сторис Даши Квитковой
Сторис Даши Квитковой
instagram.com/kvittkova

Никита Добрынин в своих социальных сетях рассказал о переживаниях, отцовстве и первой встрече с первенцем:

«Наш малыш, наш богатырь! 13.07.2021 – лучший день в моей жизни».

«Даша умножила нашу любовь на х1000000. Проникаюсь сильнейшим уважением к каждой женщине, которая прошла этот непростой этап, роды. Космически рад нашему красавцу. Лев. Ты наша сила, наше сердце и счастье каждого дня. Особенно новая сила любви».

Сторис Никиты Добрынина
Сторис Никиты Добрынина
instagram.com/nikitadobrynin

Вам будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Даша Квиткова, Никита Добрынин, роды звезд, материнство звезд, холостяк
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Ivona

Статьи по теме

Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь