Что носит невеста самого богатого футболиста на планете в Каннах?

Три помолвочных кольца с огромными бриллиантами одновременно.

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Джорджина Родригес посетила премьеру фильма «Франция» в рамках Международного Каннского кинофестиваля 2021. По этому случаю невеста Криштиану Роналду выбрала шоколадное платье Jean Paul Gaultier с высоким разрезом на юбке и эффектным кожаным плетением по всему корсету платья и длинной бахромой.

Джорджина Родригес DANIELE VENTURELLI

Но куда большее внимание в луке невесты знаменитого португальского футболиста привлекли ее украшения - сразу целых три помолвочных кольца с ослепительными бриллиантами. Еще одно достоверное подтверждение слухов о помолвке Джорджины с легендой мирового футбола. Ждем свадьбу!

Джорджина Родригес MARC PIASECKI

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