Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Что носит невеста самого богатого футболиста на планете в Каннах?

Три помолвочных кольца с огромными бриллиантами одновременно.
Джорджина Родригес и Криштиану Роналду
Джорджина Родригес и Криштиану Роналду
pinterest.com

Читай также: Кендалл Дженнер показала, за какой сумкой скоро будут охотиться все

Джорджина Родригес посетила премьеру фильма «Франция» в рамках Международного Каннского кинофестиваля 2021. По этому случаю невеста Криштиану Роналду выбрала шоколадное платье Jean Paul Gaultier с высоким разрезом на юбке и эффектным кожаным плетением по всему корсету платья и длинной бахромой. 

Джорджина Родригес
Джорджина Родригес
DANIELE VENTURELLI

Но куда большее внимание в луке невесты знаменитого португальского футболиста привлекли ее украшения - сразу целых три помолвочных кольца с ослепительными бриллиантами. Еще одно достоверное подтверждение слухов о помолвке Джорджины с легендой мирового футбола. Ждем свадьбу!

Джорджина Родригес
Джорджина Родригес
MARC PIASECKI

Вам будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Джорджина Родригес, Криштиану Роналду, Каннский кинофестиваль, образы звезд
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivоna bigmir)net

Статьи по теме

Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь