Что носит невеста самого богатого футболиста на планете в Каннах?
Читай также: Кендалл Дженнер показала, за какой сумкой скоро будут охотиться все
Джорджина Родригес посетила премьеру фильма «Франция» в рамках Международного Каннского кинофестиваля 2021. По этому случаю невеста Криштиану Роналду выбрала шоколадное платье Jean Paul Gaultier с высоким разрезом на юбке и эффектным кожаным плетением по всему корсету платья и длинной бахромой.
Но куда большее внимание в луке невесты знаменитого португальского футболиста привлекли ее украшения - сразу целых три помолвочных кольца с ослепительными бриллиантами. Еще одно достоверное подтверждение слухов о помолвке Джорджины с легендой мирового футбола. Ждем свадьбу!
Вам будет интересно прочитать на Ivona:
- Из райского сада: Шэрон Стоун в невероятном образе в Каннах
- Софи Марсо в платье с секретом на Каннском фестивале
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.