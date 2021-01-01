Максим Чмерковский станет судьей «Танців з зірками 5»

Главный герой первого «Холостяка» будет оценивать танцевальные навыки украинских звезд.

Популярный американский танцор украинского происходжения Максим Чмерковский, который 10 лет назад был главным героем первого сезона «Холостяк» и ведущим проекта «Куб», возвращается на украинское телевидение.

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41-летний хореограф станет одним из членов жюри нового сезона шоу «Танці з зірками». Об этом сообщается в официальном Инстаграм-аккаунте проекта. Максиму передал эстафету певец Фагот, который в свою очередь получил танцевальный вызов от Джамалы.

«Стало известно имя нового судьи 5 сезона шоу «Танці з зірками». Традиционный #танціззіркамиchallenge принимает украинско-американский чемпион мира по латинских танцев, хореограф, победитель шоу «Dancing With The Stars» Макс Чмерковский. Танцовщик ответил на вызов Фагота. Но будет участвовать в шоу в роли судьи!», - говорится в публикации.

Отметим, что Фагот передал эстафету еще двум хореографам – Франциско Гомесу и сыну покойного Григория Чапкиса Грегу Чапкису. Возможно, кто-то из них присоединится к Чмерковскому.

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